Kult-​​Trucker stirbt mit 42 an einem Herzinfarkt

Wie Kollegen des Transport-Unternehmers gegenüber der Internetseite «BoostyourCity» schilderten, ist der TV-Star vom bayerischen Tegernsee in Folge eines Herzinfarkts verstorben. «Am 31. Juli 2020 um etwa 15.45 Uhr ging deine Reise zu Ende», bestätigt Andreas Schuberts Ehefrau Kerstin den schrecklichen Verlust am Sonntag in einem berührenden Nachruf auf Facebook.

«Ich verlor meinen besten Freund, den loyalsten und geradlinigsten Menschen in meinem Leben. Für uns, Familie und Freunde steht die Welt still», schreibt die Witwe weiter. «Stay strong war sein letzter Wille an mich und irgendwie werde ich das schaffen.»

Lkw-Sucht packte ihn schon im Kindesalter

Der überraschende Tod des 42-Jährigen löste in der Trucker-Szene eine Welle der Trauer aus. Bereits am Freitag gab es Beileidsbekundungen von Fernfahrer-Kollegen in den Sozialen Medien. Schubert war seit ihrem Start 2012 ein fixer Bestandteil der DMAX-Serie «Asphalt Cowboys». Mit seiner direkten und offenen Art wurde er bald einer der bekanntesten Protagonisten der Show.

Fernfahren war seine große Leidenschaft

Wie Schubert in einem früheren Interview mit dem Münchner Merkur erzählte, hatte ihn die Leidenschaft für die tonnenschweren Sattelschlepper schon als jungen Junge gepackt, als er seinen Nachbarn von seinem Heimatort Gmund am Tegernsee in die damalige DDR begleiten durfte. Diese Tour habe seinem siebenjährigen Ich die LKW-Sucht geweckt.

Es folgte eine Ausbildung als Lkw-Mechaniker und eine Anstellung als Trucker. Ab 2002 machte sich der Bayer, der kein Blatt vor den Mund nahm, mit einem gemieteten Laster selbstständig. Das Fernfahren war seine große Leidenschaft, die er bis zu seinem viel zu frühen Tod ausleben konnte.

