Pietro eröffnet eine Musikschule in Afrika

2011 – also 10 Jahre ist es her, dass Pietro Lombardi sich den Sieg der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» holte. Seither ist der 29-Jährige aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Jeder Schritt des Sängers wird beobachtet. Nun will er Gutes tun, «etwas zurückgeben», wie er in seiner Instagram-Story verriet. «Es wird im nächsten Jahr eine Pietro-Lombardi-Musikschule in Tansania geben», strahlt er und gibt seinen Followern gleich ein paar Eindrücke von den Bauarbeiten in Afrika.

«Das war immer ein großer Traum, weil Musik verbindet Menschen, egal in welcher Phase im Leben wir sind, Musik gibt immer Kraft», freut sich Lombardi offensichtlich über sein neues Projekt. Auch zuhause spielt Musik eine große Rolle. Auch sein Sohn Alessio (6) übt schon fleißig Papas Songs. Vor einigen Wochen teilte der deutsche Sänger ein Video auf dem er mit seinem Sprössling im Duett zu sehen ist. Textsicher zeigte sich der kleine Mann bei «Bella Donna» – ob er wohl einmal in Papas Fußstapfen tritt?

(L'essentiel/cor)