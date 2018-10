Ex-​​Pornostar Clara Morgane kommt nach Luxemburg

Fans von Clara Morgane haben Grund zur Freude: Die französische Sängerin und ehemalige Pornodarstellerin kommt am 27. Oktober nach Luxemburg. Im Pall Center in Oberpallen wird sie ihre Fans treffen und ihre Champagnerflaschen («Champagne by Clara Morgane») signieren, welche sie Ende 2017 in Zusammenarbeit mit Charles de Cazanove auf den Markt gebracht hat.

Bereits im Alter von zwölf Jahren begann ihre Karriere als Model. Bei einer Erotikmesse in Paris wurde sie mit 19 auf die Pornobranche aufmerksam. Des Weiteren arbeitete sie bereits als Moderatorin im französischen Pay-TV und schrieb für einige französische Zeitungen Sex-Ratgeber.

(L'essentiel)