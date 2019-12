Paul McCartney verarscht Rihanna bei Zufallstreffen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Freitag machte sich Rihanna auf den Weg von New York nach London. Sie konnte es kaum fassen, als sie in der ersten Klasse des Flugzeuges zufällig Sir Paul McCartney traf. Wie groß sind die Chancen, dass dein (fast) Sitznachbar einer der Beatles ist?

Als Rihanna das Handy zückte, um ihren Fans zu zeigen, wer ihr zufällig über den Weg gelaufen ist, nutzte McCartney die Chance. In einer Geste, die einer Diva gut zu Gesicht stünde, greift er sich mit zwei Fingern an die Stirn «Was passiert hier? Wer ist das? Wer filmt mich da?», fragt er mit vorgetäuscht weinerlicher Stimme. Rihanna amüsiert sich köstlich und macht mit: «Wer ist dieser Bauer, der diese Legende filmt?»

Sir Paul und RiRi sind alte Bekannte. 2015 nahmen sie den Song «FourFiveSeconds» miteinander auf.

