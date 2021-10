Wendlers Laura wütet auf Insta – «Das darf er nicht»

Michael Wendler zofft sich mit Ex-«DSDS»-Sänger Mike Leon Grosch: Die beiden haben das gleiche Lied jeweils unter einem anderen Titel veröffentlicht.

«Ich singe das Lied eh besser als der Wendler»

Für den «Egal»-Interpreten ist das besonders bitter: Er hatte das Lied «Egal was die anderen sagen» seiner Laura gewidmet. Auf ihrer Hochzeit hörte sie ihn zum ersten Mal. Grosch wusste davon, brachte den Song trotzdem (unter dem Titel «Du») heraus. Der Track ist in seinem neuen Album zu hören. «Vielleicht war das ethisch nicht ganz korrekt, aber es ist mir ‹egal› ... Ich singe das Lied eh besser als der Wendler. Und meiner Daniela gefällt es auch richtig gut», meinte er gegenüber «Bild». Fun Fact: Auch Grosch will den Song seiner Frau auf seiner eigenen Hochzeit singen.

Doch warum durfte er das eigentlich? Der «DSDS»-Sänger erklärt: «Der Original-Songschreiber Tom Marquardt hat das Lied mir angeboten, weil er vom Wendler aus den USA dazu nichts mehr dazu gehört hat. Erst mochte ich den Song nicht, aber als ich ihn eingesungen hatte, gefiel er mir doch. Ich habe ihn dann mit auf mein neues Album genommen.»

Laura mischt sich den Streit ein

Wendler und seine Laura sind von ihrem Songschreiber schwer enttäuscht. Auf Instagram macht die 21-Jährige ihrem Ärger Luft: «Da Tom M. nicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 50 Prozent Rechte an diesem Titel hat, darf und kann er nicht einfach ohne Michas Erlaubnis den Text und Titelnamen ändern und den Titel anderweitig vergeben.» Wendler hatte den Song bisher nur auf Telegram veröffentlicht.

So reagiert der Songschreiber

Und was sagt der Songschreiber selbst dazu? Auf Facebook schreibt er: «Der Hochzeitssong ‹DU›, den Michael Wendler jetzt, mit seinen Textänderungen, unter ‹Egal was die anderen sagen› veröffentlichen will, ist zu 100% in Musik & Text von mir geschrieben, auch wenn Michael Wendler anderes behauptet! Den Song habe ich ursprünglich für seine RTL Hochzeitsshow geschrieben! Nach seinen verschwörungstheoretischen und rechtspopulistischen Äußerungen und nachdem die Show vom Sender ohnehin deswegen abgesetzt wurde, habe ich den Song, nach Absprache mit der Plattenfirma, wieder ‹zurück geholt› und Mike Leon Grosch im ‹Original› angeboten, der ihn auf seinem aktuellen Album veröffentlicht hat!»

(L'essentiel/red)