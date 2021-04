Prinz Charles plant Spaziergang mit Harry

Auf diesen Moment hatten alle gewartet: Am Samstagnachmittag trafen die zerstrittenen Prinzen William (38) und Harry (36) endlich wieder aufeinander. Mehr als ein Jahr hatten sie keinen gemeinsamen Auftritt mehr und ausgerechnet an der Trauerfeier ihres Großvaters kam es nun zur großen unfreiwilligen Reunion.

Zusammen gingen die Brüder hinter dem Sarg von Prinz Philip, der im Alter von 99 Jahren verstorben ist, her. Allerdings nicht Schulter an Schulter: Ihr Cousin Peter Philips (43) lief zwischen ihnen – offenbar auf Wunsch von William, wie die «Daily Mail» am Sonntag schreibt.

Friedensstifterin Kate räumt das Feld

Nach der Trauerfeier kam es dann zu einer kurzen Unterhaltung: Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Harry am Ausgang der St.-George’s-Kapelle mit Herzogin Kate (39) und William sprach und sie anschließend zu dritt von der Kirche zum Schloss Windsor gingen.

Unterwegs zog sich Kate – wohl nicht zufällig – von ihrem Mann und Schwager zurück und startete stattdessen eine Konversation mit der Herzogin von Wessex. William und Harry schritten derweil unbeirrt nebeneinander weiter und schienen sich angeregt miteinander zu unterhalten.

Dann war es aber auch schon wieder vorbei mit dem großen Prinzen-Wiedersehen: Laut verschiedener britischer Medienberichte zog sich Harry anschließend sofort zurück ins Frogmore Cottage – weil er seine Quarantäne vorschriftslaut fortsetzen muss.

Vater-Sohn-Treffen in Windsor

Nicht nur das Verhältnis der Brüder ist seit Monaten angespannt. Ebenso mit seinem Vater Prinz Charles (72) hat Harry eine schwierige Beziehung, das sagte er auch im Oprah-Interview. Bevor Harry seine Rückreise nach Kalifornien antritt, will Charles deshalb nun unbedingt noch etwas mehr Zeit mit seinem Jüngsten verbringen, schreibt die «Daily Mail». Laut einer Palast-Quelle sollen sich Vater und Sohn am Sonntag auf einen gemeinsamen Spaziergang treffen.

«Es wurde darüber gesprochen, dass Charles mit Harry durch Windsor laufen wird, um sich einige Wahrzeichen anzusehen und gemeinsame Zeit zu verbringen», wird ein Insider zitiert. Anscheinend könnte Harry nämlich bereits morgen zurück nach Los Angeles fliegen.

Meghan schickte handgeschriebene Karte

Dort warten Ehefrau Meghan (39) und der eineinhalbjährige Archie auf ihn. Die Herzogin von Sussex hatte aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft auf die lange Reise nach Großbritannien verzichtet. Zusammen mit ihrem Sohn soll sie die Trauerfeier zu Hause via Livestream verfolgt haben.

Genau wie die anderen Familienmitglieder ließen Meghan und Harry zu Ehren von Prinz Philip einen Kranz in der St.-George’s-Kapelle niederlegen. Die Herzogin soll die Blumen persönlich ausgewählt haben. Zudem soll Meghan eine handgeschriebene Notiz mit persönlichen Worten an Prinz Philip hinterlassen haben, die Karte wurde auf dem Blumenkranz drapiert.

(L'essentiel/Katja Fischer)