Leni und Heidi geben Einblick in ihre Beziehung

«Ich bin Leni», stellt sich die älteste Tochter von Heidi Klum (47) in einem Vogue-Clip auf Instagram der Welt vor. Ein Moment, den nicht nur die Fans sehnlichst erwartet haben, sondern vermutlich auch die Sechzehnjährige. Von nun an will sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten und selbst in der Modewelt durchstarten. Ein Wunsch, den ihr die stolze Model-Mama nur zu gerne erfüllt.

«Meine liebe Leni, ich bin so stolz auf dich», schreibt Klum in ihrem eigenen Instagram-Posting nach dem gemeinsamen Vogue-Fotoshooting mit ihrer Tochter. «Ich weiß, dass egal welchen Weg du gehen wirst, es dein eigener sein wird», ist sich die erfolgreiche Entertainerin sicher. «Ich freue mich, dass du jetzt zeigen kannst, wer DU bist.»

In einem kurzen Video, das die Modezeitschrift im Zuge von Lenis erstem Cover-Shooting veröffentlicht hat, geben Mutter und Tochter noch einen tieferen Einblick in ihre Beziehung. Während die Topmodel-Chefin von «bedingungsloser Liebe» schwärmt, entdeckt Leni, wie viel Heidi tatsächlich in ihr steckt: «Ich erkenne mich in dir wieder, wenn ich aufgeregt bin». Gibt es eine Frage, die dem Teenie schon immer auf den Lippen brannte? «Nein», antwortet Leni knapp und klar. «Ich habe das Gefühl, wir sind die besten Freundinnen, ich kann dir alles sagen.»

Auch Heidi streut ihrem Nachwuchs Rosen und weiß, dass Leni genauso selbstbewusst ihren Weg gehen wird. «Du bist du», weiß die «GNTM»-Moderatorin. «Du machst es auf deine eigene Art und Weise.» Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Leni schon bald auch an der Seite ihrer Mutter in die erfolgreiche Model-Show einsteigen wird? Möglich wäre es: Denn bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel macht der gesamte Klum-Clan seit mehreren Wochen Berlin unsicher.

(L'essentiel/red)