Mariah Carey rechnet mit Familie ab

In dieser Woche veröffentlicht Musik-Diva Mariah Carey (50) ihre Memoiren. In ihrer ersten Autobiographie «The Meaning of Mariah Carey» spricht sie über ihr Künstlerleben als nicht weiße Frau, ihre gescheiterten Liebesbeziehungen und rechnet mit ihrer eigenen Familie ab. Die New York Post hat schon vor der offiziellen Veröffentlichung Auszüge veröffentlicht.

Noch immer erinnert sich die Sängerin an ihre dysfunktionale Familie, in der Gewalt an der Tagesordnung stand. Ihr älterer Bruder Morgan soll eines Nachts dermaßen ausgetickt sein und die eigene Mutter angegriffen haben, dass die damals sechsjährige Mariah die Polizei verständigen musste. An einer anderen Stelle im Buch erinnert sich Carey an den Brutalo-Lover ihrer Mutter, der der Familie sogar mit dem Tod drohte. Im letzten Augenblick konnte die Familie entkommen, berichtet die Musikerin, obwohl der Liebhaber mit einer Schrotflinte bewaffnet war.

Traumatischer Vorfall im Autokino

Als Mariah gerade einmal zwölf Jahre alt war, soll es zu einem weiteren schrecklichen Vorfall gekommen sein, in den auch ihre ältere Schwester verwickelt war. Sie soll Carey Valium verabreicht und sie anschließend mit ihrem Freund allein gelassen haben, der sie dann bei einem Besuch im Autokino sexuell bedrängte. «John hat seinen Arm um mich gelegt, mein Körper erstarrte», schildert Carey im Buch den Vorfall. «John bedrängte mich stärker und zwang mir einen harten Kuss auf. Mir war übel und ich hatte Angst, konnte mich aber nicht bewegen.» Ein älterer Mann, der die beiden durch die Windschutzscheibe beobachtete, konnte zum Glück Schlimmeres verhindern.

Mit den traumatischen Erlebnissen habe Carey erst abschließen können, nachdem sie selbst Mutter geworden war. Die Zwillinge Moroccan Scott und Monroe (9) stammen aus ihrer gescheiterten Ehe mit Nick Cannon (39), spielen aber die wichtigste Rolle in ihrem Leben. «Diese Kinder zeigen mir wahrhaftige Liebe», stellt Mariah Carey während eines TV-Interviews mit CBS fest und ist sich sicher: «Sie sind meine wirkliche Familie.»

«The Meaning of Mariah Carey» ist ab 1. Oktober im Buchhandel erhältlich.

(L'essentiel/red)