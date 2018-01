Dennis Rodman kämpft gegen seine Alkoholsucht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie das Promi-Portal «TMZ» berichtet, hat sich der fünffache Basketball-Champion nach seiner Verhaftung freiwillig in das Turning Point Behandlungszentrum einweisen lassen, um dort gegen seine Alkoholsucht zu kämpfen.

«Er arbeitet mit Psychotherapeuten zusammen und nimmt an Gruppenkursen teil. Rodman übernimmt endlich Verantwortung für sein Verhalten gegenüber Alkohol», teilte ein Sprecher des «Hall of Fame-Basketballers» der Presse mit.

Richtiger Weg

Auch der 56-Jährige selbst beteuert, an sich und seinem Problem arbeiten zu wollen.« Die Ärzte und Krankenschwestern in Turning Point waren wirklich cool und haben mir ein gutes Gefühl vermittelt», sagte er. Nun wisse er, was zu tun sei, um auf dem richtigen Weg zu bleiben.





(L'essentiel/baf)