Mega-​​Verwandlung! Adele, bist das wirklich du?

Vor der Verwandlung: Adele 2017 bei der Verleihung der 59. Grammy Awards. (Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Adele (31) begeistert mal wieder mit ihrer extremen Body-Transformation!

Bereits vor einigen Monaten hat sie mit einem Schnappschuss für Schlagzeilen gesorgt. Denn bis vor Kurzem hatte die Oscar-Preisträgerin noch eine fülligere Figur.

Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki aber zeigte sie sich ausgesprochen erschlankt. Viele User erkennen das britische Stimmwunder kaum wieder und äußern sich skeptisch dazu.

Wow-Auftritt bei Oscar-Party

Diese Meinungen dürften Adele aber wenig interessieren, schließlich scheint ihr die Veränderung sichtlich gut zutun, wie nun ein aktuelles Foto beweist.

So legte sie bei der Oscar-Afterparty von Beyoncé (38) und Jay-Z (50) nämlich einen echten Wow-Auftritt hin: In einem hautengen Leopardenkleid präsentiert sie ihre Minitaille und setzt mit einer Hochsteckfrisur ihr schmales Gesicht gekonnt in Szene.

