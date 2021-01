Harry und Meghan besuchen erstmals wieder die Familie

Nach vielen Spekulationen steht nun fest, dass Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) Großbritannien Anfang Sommer einen Besuch abstatten. «The Sunday Times» (Bezahlartikel) meldet, dass das Ehepaar am 12. Juni an der Feier des 95. Geburtstags von Queen Elizabeth II und an der «Trooping the Colour»-Militärparade teilnehmen werden.

Die königliche Familie sei zuversichtlich, dass die Geburtstagsparade der Königin unter den strengen Corona-Auflagen stattfinden kann. Es wird die erste nationale Feier seit Beginn der Pandemie sein und gleichzeitig das erste Mal, dass Harry und Meghan seit dem Megxit Anfang 2020 wieder auf die anderen Royals treffen.

Erste Annäherungsversuche

In einem Interview mit «Entertainment Tonight» verriet ein Insider, dass Harry und sein Bruder William (38) während den Festtagen wieder mehr Kontakt hatten. «Harry und William haben während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage telefoniert und schickten einander auch Geschenke», heißt es.

Die Prinzenbrüder hätten seit dem Megxit kaum miteinander gesprochen, aber die Situation sei sich aktuell am Entspannen.

