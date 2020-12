Fisch-​​Diät hat Robbie fast das Leben gekostet

In einem Interview mit Radio X erzählt Robbie Williams (46) von seiner Horror-Erfahrung mit einer Fisch-Diät. Er sei fast an einer Quecksilber- und Arsenvergiftung gestorben, weil er zu viel Fisch und Meeresfrüchte gegessen habe, verrät der Sänger.

Herausgefunden, dass es seinem Körper nicht gut gehe, habe er nur durch einen Zufall: Seine Frau Ayda Field (41) habe ihn gezwungen, zum Arzt zu gehen und einen Routinetest zu machen. «Ich habe mich nur testen lassen, weil meine Frau übervorsichtig ist und die ganze Zeit alle möglichen Tests machen lässt», sagt Robbie und fuhr fort: «Gott sei Dank hat sie mich gezwungen. Ich hätte aufgrund einer Quecksilber- und Arsenvergiftung tot umfallen können.»

Jetzt lebt Robbie vegetarisch

Zweimal am Tag hatte er Fisch gegessen. «Darum hatte ich die höchste Quecksilbervergiftung, die der Arzt je gesehen hat», sagt Robbie. Und witzelt: «Wisst ihr, was ich dachte, als ich das hörte? Ich habe gewonnen! So funktioniert mein Ego. Ich habe buchstäblich den Quecksilberpreis gewonnen.»

Die Erfahrung war auch ein Weckruf für Robbie: Gleich nach der Rückmeldung des Arztes hat der «Angels»-Star seine Ernährung umgestellt und lebt inzwischen vegetarisch.

Seine Frau hat ihm das Leben gerettet

Schon vor einigen Tagen hatte Robbie Williams in der «Jonathan Ross Show» gesagt, seine Frau habe ihm das Leben gerettet. Er habe sich am tiefsten Punkt seines Lebens befunden, bevor er Ayda kennen gelernt und sich in sie verliebt habe.

Die beiden sind seit 2010 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: Theodora (8), Charlton (6), Colette (2) und Beau, der im Februar zur Welt kam.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)