Lily James spricht erstmals über den Fremdgeh-​​Skandal

Noch weiß Lily James (32) nicht so recht, wie sie mit dem Mediensturm um ihre vermeintliche Affäre mit dem Schauspieler Dominic West (51) umgehen soll. In einem Interview mit «The Guardian» spricht die Schauspielerin kurz über die Kontroverse: «Da gibt es definitiv viel zu sagen», verrät sie. Eigentlich wolle sie aber nicht weiter darüber sprechen. «Noch nicht», so Lily.

Im Oktober 2020 wurden Fotos von der Schauspielerin und dem fast 20 Jahre älteren Schauspielkollegen von der «Daily Mail» veröffentlicht. Auf den Bildern küsst der verheiratete West beispielsweise Lilys Hals oder hält sie von hinten. Kurz nachdem die Fotos veröffentlicht wurden, starteten West und seine Frau Catherine Fitzgerald (49) eine PR-Aktion in eigener Sache: Gemeinsam traten sie an die Öffentlichkeit und ließen sich turtelnd von einem Fotografen ablichten.

«Unsere Ehe ist stark und wir sind immer noch zusammen», war damals das Statement des bald elf Jahre verheirateten Ehepaars.

(L'essentiel/Saskia Sutter)