«Skins»-​​Star von Zementlaster erfasst

Es ist ein Schock für die Familie und Fan-Community: Die «Skins»-Schauspielerin Kathryn Prescott (30) ist am Dienstag von einem Zementlaster angefahren worden. Die 30-Jährige wollte eine Straße in New York City überqueren, als sie plötzlich von dem LKW erfasst wurde. Schwer verletzt musste sie ins Krankenhaus gebracht und dort operiert werden.

Die tragische Neuigkeit teilte Kathryns Zwillingsschwester Megan, die von 2007 bis 2013 gemeinsam mit ihr in der britischen TV-Serie «Skins» zu sehen war, am Donnerstagnachmittag auf Instagram mit. Sie schreibt: «Am Dienstagabend erhielt ich den schrecklichsten Anruf, den ich je in meinem Leben erhalten habe» und erklärt dann, was vorgefallen ist. «Kathryns Becken ist zweimal gebrochen und sie hat Brüche an beiden Beinen und Füssen sowie ihrer linken Hand.»

Laut Megan sei Kathryn nur knapp dem Tod entkommen. «Sie hat unglaubliches Glück, noch am Leben zu sein. Sie entging nur knapp einer Lähmung.»

Corona verunmöglicht Besuch

In ihrem emotionalen Post schreibt Megan zudem, dass sie ihre Schwester so schnell wie möglich besuchen möchte. «Sie ist ganz alleine in New York – ohne Familie. Ich will bei ihr sein, bis sie zumindest wieder laufen kann. Ich will nicht, dass sie diese furchtbare Zeit alleine durchstehen muss», so Megan. Kathryn werde «für eine sehr lange Zeit» in Reha gehen müssen und auf eine 24-Stunden-Versorgung angewiesen sein, selbst nachdem sie das Krankenhaus verlassen darf.

Aufgrund der Corona-Pandemie sei eine Einreise in die Staaten allerdings unmöglich. «Ich bin zweifach geimpft und habe einen negativen PCR-Test. Trotzdem darf ich nicht einreisen», so Megan. Sie habe ein Ausnahme-Gesuch gestellt, welches allerdings abgelehnt wurde.

«Bitte helft mir»

Megan bittet deshalb ihre Fan-Community um Hilfe. «Wenn jemand einen Weg kennt, wie ich zu ihr gelangen kann, dann sagt es mir bitte so schnell wie möglich», so die 30-Jährige. Am Freitag postete sie zudem einen Spendenaufruf für ihren Bruder, der bereits auf dem Weg Richtung New York sei.

Die Fan-Community reagiert schockiert über den Vorfall. Einige sprechen ihr Mitgefühl aus, andere versuchen, zu helfen. «Vielleicht kannst du mit dem Auto einreisen», schlägt eine Userin vor. Andere raten ihr, via Kanada oder Mexiko einzureisen.

(L'essentiel/Lara Hofer)