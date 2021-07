Adam Driver als Zentaur lässt das Internet ausflippen

Der Oscar-nominierte Adam Driver ist das neue Gesicht von Burberrys Herren-Parfüm Hero – dem ersten Duft, der unter Kreativdirektor Riccardo Tisci kreiert wurde und ab August im Handel erhältlich sein wird. Ob Tisci im Vorfeld geahnt hatte, dass das kurze Werbevideo mit dem 37-jährigen Schauspieler und einem schwimmenden Pferd dermaßen viral gehen wird?

Alle schwärmen für Driver als halbmenschliches Wesen

Was darin zu sehen ist: Driver sprintet mit nacktem Oberkörper bei Sonnenuntergang auf das raue Meer zu, neben ihm ein in die gleiche Richtung galoppierendes Pferd.

Anschließend schwimmen die beiden in der Brandung zu FKA Twigs' Song «Two Weeks». Driver taucht hinunter, wendet und verdreht seinen Körper, die Gliedmassen von Mensch und Pferd verflechten sich immer mehr. Wenn Driver am Ende wieder am Ufer auftaucht, sind die beiden vollends zu einem Lebewesen verschmolzen: Driver ist nun ein Zentaur mit einem nackten, menschlichen Oberkörper, der in den Körper eines Pferdes übergeht.

Dass Driver bereits seit seiner Rolle als Bösewicht Kylo Ren in «Star Wars: Die letzten Jedi» als neues Sexsymbol gefeiert wird, obwohl – oder vielleicht gerade weil – er nicht dem klassischen Hollywood-Beau entspricht, kommt der britischen Marke nun stark zugute. Der Clip, der am Mittwochmittag veröffentlicht wurde, wird gerade x-fach geteilt und kommentiert.

Das Mischwesen aus der griechischen Mythologie scheint es der Internet-Community ganz schön angetan zu haben. Unter dem Titel «Und plötzlich fühlst du dich von einem sexy Zentauren angezogen», schwärmt etwa das Online-Magazin «The Cut» in einem gesamten Artikel von Driver als Zentaur.

Auch die US-amerikanische «Harper's Bazaar» schreibt: «Hast du auch gerade einen privaten Browser-Tab geöffnet und gegoogelt, ob man sich zu halbmenschlichen vierbeinigen Wesen hingezogen fühlen kann?». Auch auf Twitter sind sich die Userinnen und User einig: Dieser Zentaur ist irgendwie… heiß? Eine Userin vergleicht Driver sogar mit dem ikonischen David von Michelangelo.

david of michelangelo and adam driver pic.twitter.com/ltQaRLtA4a — ju | ceo of avengers loki (@harleivy) July 29, 2021

Driver stelle die heutige Männlichkeit optimal dar

Der Burberry-Creative-Director Riccardo Tisci erklärt die Kampagne mit folgenden Worten: «Ich wollte, dass Burberry Hero die moderne Männlichkeit verkörpert, mit der Essenz der menschlichen und tierischen Instinkte spielt und die Dualität zwischen Stärke und Sensibilität betont», so Tisci. Und Driver stelle für ihn sehr gut dar, was Männlichkeit heute bedeutet – «wie Stärke subtil sein kann und Emotionen stärken können».

So habe einst der Gründer der britischen Luxusmarke, Thomas Burberry, ebenfalls dieses Gleichgewicht zelebriert, indem er ein kraftvolles, aber romantisches Pferd als ikonisches Emblem für seine Marke verwendet habe, so Tisci.

It took Burberry 150 years, but they finally found a man willing to turn INTO THE HORSE #AdamDriver pic.twitter.com/Z9IOYVop0d — dani ❞ (@thirstydriver) July 27, 2021

