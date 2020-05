Pietro verdient «in guten Monaten» 1 Million Euro

Er ist offenbar Multimillionär: Pietro Lombardi legte in einem Interview seine Finanzen offen. «In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen», verriet der deutsche Sänger mit italienischen Wurzeln im Interview mit RTL. Meistens kassiert er jedoch bis zu 100.000 bis 200.000 im Monat.

Doch es ist nicht die Musik, mit der Pietro so viel Geld macht. Damit verdient er nämlich am wenigsten. Der Ex von Sarah Lombardi ist längst nicht nur Sänger: Er investiert in Immobilien, hat einen Supermarkt und arbeitet mit diversen Firmen zusammen. Zuletzt war er außerdem als Juror bei «Deutschland sucht den Superstar» tätig.

Und was macht Pietro mit dem ganzen Geld? Meistens geht er Shoppen. Pro Monat gibt er oft 50.000 Euro aus.

(L'essentiel)