Pikantes Gerücht: So oft hat Heidi Klum am Tag Sex

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Schlagzeilen um Heidi Klum reißen nicht ab: Nachdem kürzlich ihr Techtelmechtel zum Tokio-Hotel-Rocker Tom Kaulitz bekannt wurde, rankt sich jetzt ein heißes Sex-Gerücht um die 44-Jährige. Wie das US-Blatt National Enquirer von einem Insider erfahren haben will, hat die GNTM»-Chefin angeblich fünf Mal pro Tag Sex.

Der Grund: Heidi möchte möglichst lange jung aussehen und glaubt, dass ihre Gesundheit und ihr gutes Aussehen komplett davon abhängen, wie oft sie Sex hat. Ihre Liebhaber sollen zeitweise darunter leiden. Heidi führe sogar eine Tabelle über ihr Liebesleben: «Sie schreibt auf, wie oft am Tag ein Mann ihre Bedürfnisse befriedigt. Wenn ein Partner das Grundpensum nicht mehr stemmt, wird sie ihn los und sucht sich einen Neuen. Sie sieht Sex als Eintauchen in den Jungbrunnen», so der mysteriöse Insider.

Schon im Jahr 2016 machte sie in einem Interview keinen Hehl daraus, dass Sex eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Auf die Frage eines Reporters, wie oft sie mit ihrem (damaligen) Partner Vito Schnabel Sex habe, antwortete Klum mit: «Am Tag oder in der Stunde?»

(sw/L'essentiel)