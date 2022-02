Kylie Jenner hat eine Million für Baby ausgegeben

Nach Töchterchen Stormi, die im Februar 2018 geboren wurde, sind Kylie Jenner und Travis Scott vor zwei Wochen erneut Eltern geworden. Ihr Sohn Wolf erblickte am 2. Februar das Licht der Welt – und scheint bereits jetzt im Luxus zu schwelgen. Laut «Closer» sei dem «Keeping Up With The Kardashian»-Star hinsichtlich ihrer Kinder nämlich nichts zu teuer. Im Gegenteil. Einem Insider zufolge habe die Beauty-Unternehmerin bereits über eine Million Dollar in den jüngsten Jenner investiert.

Für Stormi engagierte Kylie bereits vier Nannies, die sie im Jahr umgerechnet knapp 250 000 Euro kosten sollen. Nun kamen weitere vier Nannies hinzu. Zudem gäbe es laut der namentlich nicht genannten Quelle einen Rund-um-die-Uhr-Bodyguard, einen Fahrer, einen Maßeur und zwei Baby-Krankenschwestern, die sicherstellen sollen, dass es Wolf an nichts fehlt. Jedes Mitglied des Betreuungsteams sei an strenge Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden, die Berichten zufolge eine 10-Millionen-Euro-Klausel und die Forderung enthalten, rund um die Uhr auf Abruf zu sein.

Eigenen Baby-Stylisten

Im Hause Jenner-Scott reicht dies aber noch lange nicht. Wie der Insider dem britischen Magazin weiter verrät, soll der jüngste Jenner-Spross sogar einen eigenen Stylisten im Wert von umgerechnet 125 000 Euro pro Jahr haben. Dieser habe ein unbegrenztes Budget, um sicherzustellen, dass er in die Fußstapfen seiner Mini-Fashionista-Schwester Stormi tritt.

«Kylie möchte, dass ihr Sohn das stilvollste Baby in Hollywood ist. Sein Kleiderschrank ist bereits mit den luxuriösesten Klamotten gefüllt, die man für Geld kaufen kann, darunter Fendi-Strampler im Wert von 400 Pfund, Trainingsanzüge von Stella McCartney im Wert von 250 Pfund, ein Strampler von Moncler im Wert von 900 Pfund und Burberry-Hemden», verrät die Quelle – und ergänzt: «Travis steht auch sehr auf Stil und Mode, daher ist es für ihn und Kylie enorm wichtig, dass ihre Mini-Mes gut aussehen – egal, was es kostet.»

Luxuriöses Kinderzimmer

Kein Wunder also, dass auch das Kinderzimmer von der hochkarätigen Innenarchitektin Martyn Lawrence Bullard für eine halbe Million Euro geplant und eingerichtet wurde. Enthalten seien darin etwa eine limitierte Designer-Krippe um umgerechnet rund 30 000 Euro sowie ein 21 000 Euro teures Wandbild des japanischen Künstlers Tomokazu Matsuyama.

Zusätzlich habe die Neo-Zweifach-Mama einen ganzen Flügel ihrer Mega-Villa für ihr Neugeborenes herrichten lassen, der unter anderem einen Sinnesraum, ein Spielzimmer für ihn und seine Schwester sowie ein luxuriöses Baby-Spa umfasst.

Baby-Spa für Wolf

Letzteres sei laut der Quelle mit «drei Pools ausgestattet, die auf die ideale Temperatur für Neugeborene beheizt sind, und verschiedenen Schwimmhilfen sowie einer Massagestation, einem Mini-Reiki-Studio für tägliche Sitzungen und einem Fütterungsraum mit Surround-Sound und ein hochmodernes Luftfiltersystem enthalten».

Auch die Zweifach-Mama selbst kommt nicht zu kurz und soll sich kulinarische Hilfe geholt haben. «Kylie hat einen im Haus lebenden postnatalen Koch eingestellt, um ihr gesunde, nahrhafte Mahlzeiten zuzubereiten, die speziell entwickelt wurden, um ihrem Körper bei der Genesung zu helfen», so der Insider.

Obwohl sie eine Mutter sei, die mit anpacke, sei sie auch eine viel beschäftigte Karrierefrau, die ein Imperium aufbaut. «Wenn sie also arbeitet, möchte sie wissen, dass das beste Team sich um ihre Kinder kümmert», heißt es weiter. Dies habe oberste Priorität.

(L'essentiel/Katrin Ofner)