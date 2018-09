Will Smith stürzt sich aus Heli in den Grand Canyon

Minutenlang steht Will Smith außen auf der Stange auf der Absprungposition, während der Helikopter über dem Grand Canyon kreist. Seine Ehefrau Jada Pinkett und Wills Kinder Trey, Jayden und Willow blicken vom sicheren Boden am Rand der Schlucht hoch, sie bibbern mit: Gleich stürzt sich ihr Papa und Ehemann aus dem fliegenden Heli an einem Bungee-Seil in die Tiefe.

«Mein Team erdet mich, bald streamen wir live», schreibt Will Smith vor dem Stunt zu diesem Familienbild.

Den großen Sprung wagt der zum leidenschaftlichen Youtuber gewordene Schauspieler an seinem 50. Geburtstag. Er will damit aber nicht eine drohende Midlife-Crisis abwenden, sondern Werbung machen für die Charity Global Citizen, die Armut bekämpft.

(L'essentiel/fim)