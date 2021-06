Heidi Klum und Tom Kaulitz turteln am Strand

Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (31) könnten offenbar nicht glücklicher sein. Knapp zwei Jahre nach der Traumhochzeit auf Capri teilt das Paar auf Instagram nach wie vor fleissig intime Einblicke in sein gemeinsames (Liebes-)Leben. Am Donnerstag sorgten Heidi und Tom nun wieder einmal für Aufsehen – mit einem freizügigen Foto vom Strand.

Für den Post posieren die beiden während des Sonnenuntergangs am Wasser und formen mit ihren Händen ein Herz. Mit ihrer freien Hand verdeckt die «Germany’s Next Topmodel»-Jurorin zudem das Nötigste. Als Kommentar hat Heidi dem romantischen Instagram-Post lediglich ein rotes Herz-Emoji hinzugefügt.

Heidi genießt den Sommer

Heidi und Tom haben die Sommersaison schon vor längerer Zeit eingeläutet. Das Model teilt nicht nur regelmäßig Bilder vom Strand auf ihrem Insta-Profil, sondern auch vom heimischen Pool in Los Angeles. Dorthin ist die Familie Klum-Kaulitz nach dem Ende der jüngsten «Germany’s Next Topmodel»-Staffel zurückgekehrt.

«Wir lieben den kalifornischen Sonnenschein», schrieb Heidi so auch vor Kurzem zu einem Insta-Foto von sich, Tom und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (31) am Pool. Und gab ihren Followerinnen und Followern in einem anderen Post mit auf den Weg: «Ich hoffe, ihr habt wunderschönen Sonnenschein, wo immer ihr auch seid!»

(L'essentiel/Angela Hess)