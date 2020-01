Die Queen beruft eine Krisensitzung ein

Die Queen will am Montag mit Prinz Harry über seine Zukunft und die seiner Frau Meghan sprechen. Laut «BBC »sollen auch Prinz Charles und Prinz William bei der Besprechung teilnehmen. Die Ankündigung kommt wenige Tage nachdem Harry und Meghan ihren Rückzug als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie verkündeten.

Das Treffen soll am Montag auf dem Anwesen der Königin in Sandringham stattfinden. Noch ist unklar, welche Schlussfolgerungen gezogen werden. Es wird wohl weitere Gespräche geben, so ein Royal-Korrespondent der BBC. Die Definition der künftigen Rolle des Herzogs und der Herzogin von Sussex sei komplex und es gebe gewaltige Hindernisse zu überwinden.

Direkt nach der Verkündung ist die Herzogin nach Kanada zum gemeinsam Sohn Archie zurückgereist. Harry muss nun die Wogen im Palast alleine glätten. Der Schock über den Rückzug der beiden Royals sitzt in Großbritannien noch tief.

(L'essentiel/kat)