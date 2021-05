VOX stoppt Dreh mit «Sommerhaus»-​​Paar

VOX gibt seit sechs Jahren regelmäßig Einblicke in das Leben von Andreas Robens und seiner Caro, bekannt aus der Doku-Soap «Goodbye Deutschland» und «Sommerhaus der Stars». Zuletzt drehte der Sender sogar ein Spin-Off, «4 Fäuste für Mallorca», mit dem Bodybuilder-Paar. Doch nun will der Sender die Zusammenarbeit mit den beiden vorerst auf Eis legen.

Messerattacke auf Robens

Der Grund: Es gibt Zweifel an einer Geschichte, die Andreas in der Sendung erzählt hat. Konkret geht es dabei um einen Messerangriff, der sich im Jahre 2009 zugetragen haben soll. Andreas behauptete, er sei 2009 während seiner Tätigkeit als Türsteher eines Nacht von einem unbekannten Mann mit einem Messer attackiert worden sein. Fast wäre er damals gestorben. Noch im Krankenhaus fasste er den Entschluss auszuwandern. Eine Narbe auf der Brust erinnert ihn bis heute an den Vorfall.

Hat Andreas gelogen?

Fakt ist, dass Andreas damals attackiert worden ist. Es stellt sich dabei nur die Frage: Von wem und wie? Laut «t-online.de» hat sich die Geschichte nämlich ganz anders zugetragen. Der Messerstecher soll etwa gar kein Unbekannter gewesen sein, sondern seine Ex. VOX hat von den Vorwürfen Wind bekommen und prompt reagiert. In einem Statement heißt es: «In dieser Woche wurden wir völlig überraschend mit Informationen konfrontiert, die Zweifel an einer Geschichte aus Andreas Vergangenheit aufkommen lassen».

Die jeweiligen Folgen wurde bereits aus der Mediathek entfernt: «Da diese Geschichte auch in der Sendung thematisiert wurde, haben wir die entsprechenden Folgen sofort offline genommen. Wir werden alle vorliegenden Informationen jetzt genau prüfen und dann über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit entscheiden.» Außerdem werde man die Dreharbeiten «bis zur finalen Klärung» pausieren.

