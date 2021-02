«Marilyn Manson hat mich grausam misshandelt»

«Westworld»-Star Evan Rachel Wood (33) hat in der Vergangenheit darüber gesprochen, in einer Beziehung mentale, physische sowie sexuelle Gewalt erlebt zu haben. Wer der mutmaßliche Gewalttäter ist, behielt die Schauspielerin jedoch für sich – bis jetzt.

Auf Instagram teilte sie nun mit: «Der Name meines Missbrauchers ist Brian Warner, der Welt auch bekannt als Marilyn Manson. Er begann mich zu trimmen, als ich noch ein Teenager war und misshandelte mich jahrelang auf grausame Weise.» Evan und Schockrocker Marilyn Manson (52) haben sich kennengelernt, als sie 18 und er 36 Jahre alt war. 2010 waren sie kurzzeitig verlobt, ehe sie sich trennten.

«Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und dazu manipuliert, mich zu unterwerfen», so Evan in ihrem Statement. «Ich bin es leid, in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung zu leben. Ich bin hier, um diesen gefährlichen Mann zu entlarven, bevor er noch mehr Leben ruiniert.»

Vier weitere mutmaßliche Opfer melden sich zu Wort

Nebst Evan haben sich mindestens vier weitere mutmaßliche Opfer auf Instagram geäußert. «Er wurde ständig gewalttätig und hat dabei mit Sachen wie Glastellern und schweren Objekte um sich geworfen», berichtet etwa eine ehemalige Assistentin. Außerdem teilt sie einen Screenshot einer Nachricht, in der Marilyn schreibt, er wolle Evans Kopf zerschlagen.

«Ich wurde ins Zimmer eingesperrt, wenn ich etwas ‹Falsches› gemacht habe», schildert eine Ex-Freundin auf Instagram. Immer wieder sei er wegen Kleinigkeiten ausgerastet. Als sie etwa versucht habe, ihn dazu zu bringen, Hosen für ein Musikvideo-Dreh auszusuchen, habe er sie gegen eine Wand geworfen und mit einem Baseballschläger bedroht.

Eine weitere Ex-Freundin wirft Manson vor, dass er sie regelmäßig mit Drogen vollgepumpt habe und sie mehrmals von ihm gefesselt und vergewaltigt worden sei. Mehrere der Frauen leiden laut eigener Aussagen noch heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Auch ein ehemaliger Assistent meldete sich

Ein ehemaliger persönlicher Assistent Mansons äußerte sich in älteren Tweets ebenfalls zu den Anschuldigungen. Über Evan twitterte er vergangenen Herbst: «Innerhalb eines Jahres hat er aus ihr einen anderen Menschen gemacht. Er hat sie zerstört.» Später habe er zudem mitbekommen, wie Marilyn gegenüber seiner jetzigen Ehefrau Lindsay Usich (36) gewalttätig wurde: «Er hat ihr gedroht sie zu töten, sie geschnitten und sie in der Öffentlichkeit blamiert.»

Weiter gibt er an: «Alle aus seinem engen Umfeld wissen davon, haben aber Angst etwas zu sagen.» Er könne nun jedoch nicht mehr mitansehen, wie Leute Marilyn verteidigten und seine Opfer als Lügnerinnen darstellten: «Glaubt ihnen, ich hab es selbst mitangesehen. Ich kann mit meiner Aussage nichts gewinnen, sondern nur einiges verlieren.»

Marilyn hat sich bisher noch nicht zu den neuesten Vorwürfen geäußert. In der Vergangenheit hat sein Team jedoch jegliche Gewaltvorwürfe abgestritten.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)