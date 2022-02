Mickie Krause bekommt Krebs-​​Diagnose im TV

Wo er ist, ist gute Stimmung garantiert. Doch auch Mickie Krause ist nicht vor schlechten Nachrichten gefeit. Das werden demnächst seine Fans im TV mitbekommen.

Vor kurzem drehte er gemeinsam mit «VOX» die Sendung «Showtime of my life». Darin setzen sich Promis gegen Krebs ein und rufen die Zuschauer zur Krebsvorsorge auf. Mickie wollte mit gutem Beispiel vorangehen und ließ sich von einem Kamerateam beim Besuch beim Urologen begleiten. Dort kam es dann völlig überraschend zu einer Schock-Diagnose, wie er «Bild» erzählt: «Leider wurde ein Tumor in meiner Blase entdeckt.»

Trotz Diagnose stand er auf der Bühne

Der Vierfachvater gesteht, dass er zuvor noch nie beim Urologen war: «Es wäre aber sinnvoll gewesen.» Er ist sich sicher: «Dieses TV-Format hat mein Leben gerettet». Denn ob er sich ansonsten auf den Weg zum Arzt gemacht hätte, darüber sei er sich nicht sicher.

Trotz der Diagnose, wollte Mickie aber weiterhin Teil der Show sein. Nur zwei Tage später stand er auf der Bühne und performte für «VOX»: «Das war schon kein einfacher Moment.» Aber er wollte sich seiner Verantwortung nicht entziehen und die Menschen zur Vorsorge aufrufen.

Die gute Nachricht: Der Schlagersänger wurde kurz darauf erfolgreich operiert. Tatsächlich handelte es sich um einen bösartigen Tumor, der sogar schon gestreut hatte. Für ihn ist klar: «Der Krebs wird mich jetzt ein Leben lang begleiten.»

Am 15. Februar strahlt «VOX» die Show aus.

(L'essentiel/slo)