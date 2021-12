Ben Affleck breitet Eheprobleme in TV-​​Show aus

Jahrelang griff Ben Affleck zur Flasche. Erst drei Jahre nach der Trennung von seiner Ex Jennifer Garner schaffte er es, trocken zu werden. Und sie half ihm dabei. Die Schauspielerin brachte ihn zur Entzugsklinik, besuchte ihn dort auch mehrmals. Paparazzi hatten diese Momente im Jahr 2018 festgehalten.

In «The Howard Stern Show» hat Affleck nun behauptet, dass er wegen seiner Ehe mit Garner überhaupt erst zur Flasche griff. «Ich fing unter anderem deshalb an zu trinken, weil ich mich gefangen fühlte», so der Filmstar. «Ich dachte, ich kann diese Ehe nicht beenden wegen meiner Kinder – aber ich bin unglücklich, was soll ich also tun? Was ich dann tat, war dies: Ich trank eine Flasche Scotch und schlief auf der Couch ein, was nicht wirklich eine Lösung war.»

Mehrmals habe er während ihrer Ehe versucht trocken zu werden, doch es gelang ihm nicht: «Wir haben unser Bestes gegeben. Jennifer war eine gute Mutter, und ich habe gehofft, sie weiß, dass ich ein guter Vater bin. Ich musste nüchtern werden, und ich erkenne das absolut an.» Affleck ist überzeugt davon, dass er noch immer trinken würde, wenn er mit Garner zusammen wäre. Irgendwann wären sie sich wahrscheinlich an die Gurgel gegangen, glaubt er. Denn desto größer die Eheprobleme wurden, desto mehr trank Affleck. «Das passiert. Jennifer ist jemand, den ich liebe und respektiere, aber mit dem ich nicht mehr länger verheiratet sein sollte», so der 49-Jährige.

Affleck und Garner waren von 2015 bis 2018 verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Inzwischen ist er mit seiner früheren Ex Jennifer Lopez zusammen. Ob Garner einen neuen Partner hat, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/red)