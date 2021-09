Pocher auf Lombardi-​​Konzert abgeführt

Beim Konzert seines Kumpels Pietro Lombardi am Freitagabend am Flugplatz Hartenholm kam Oliver Pocher in Konflikt mit den Gesetzeshütern. Der 43-Jährige stand zuvor selbst auf der Bühne. Der Vorwurf des Veranstalters: Pocher habe mehrfach gegen die Corona-Regeln verstoßen.

Oliver Pocher kassierte vom Veranstalter promt Hausverbot und wurde von der Polizei abgeführt. Weil er dabei Widerstand leistete, setzten die Beamten «leichte Gewalt» ein, so ein Polizei-Sprecher zur «Bild».

Der Comedian sagte der Zeitung: «Vergesst West Coast – East Coast! Nordsee – Ostsee! Da ist der wahre Beef». Ein Security-Mitarbeiter meinte: «Pocher machte einen herablassenden Eindruck. Nahm uns nicht ernst». Deshalb gab es das Hausverbot. Pocher droht ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.

(L'essentiel/tha)