Hugh Grant wütet gegen Boris Johnson

«Du wirst die Zukunft meiner Kinder nicht verscheißen. Du wirst die Freiheit, die mein Großvater in beiden Weltkriegen verteidigte, nicht zerstören. Verpiss dich, du überfördertes Badewannenspielzeug aus Gummi. Großbritannien lehnt sich gegen dich und deine kleine Gang von selbstbefriedigenden Oberschülern auf», kommentierte der 58-jährige Hugh Grant die jüngsten Ereignisse in der britischen Innenpolitik.

Womit hatte sich der Premierminister den Zorn Grants eingefangen? Boris Johnson hatte angekündigt, das Parlament bis Mitte Oktober in den Zwangsurlaub zu schicken. Der Hardliner, der erst vor kurzem Theresa May in der Downingstreet abgelöst hat, will mit allen Mitteln eine No-Deal-Brexit durchpeitschen.

Nicht nur Hugh Grant ist über das Vorgehen der britischen Regierung empört. Zahlreiche Prominente schlugen angesichts der Meldung die Hände über dem Kopf zusammen.

(L'essentiel/baf )