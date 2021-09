Leni Klum präsentierte eigene Modekollektion

Weite Jeansjacken und überdimensionale Latzhosen: Am Sonntag stellte das Nachwuchsmodel Leni Klum (17) ihre erste eigene Modekollektion «About You X Leni» vor. Fans, Modebegeisterte und Pressevertreterinnen und -vertreter warteten gespannt auf ihren Auftritt – und den meisterte die 17-Jährige mit Bravour. Mit einer entwaffnenden Lässigkeit schritt sie über den Laufsteg der About-You-Fashionshow in Berlin.

Laut eigenen Angaben von «About You» tüftelte Leni zuvor mehrere Wochen an ihrer Kollektion herum. Das Resultat: Neben Jeansjacken und Latzhosen, die Leni selbst präsentierte, stellten ihre Model-Kolleginnen auch bauchfreie Pullis und Outfits in Knallfarben vor.

Mit Bill Kaulitz, ohne Heidi

Dieses Mal nicht dabei war Modelmama Heidi Klum (48). Die lag laut «Bild» während der Show mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz im Bett und schaute Sport. Das belegen auch die Instagram-Stories des Topmodels von diesem Abend.

Ganz ohne Unterstützung musste Leni allerdings nicht auskommen. An ihrer Seite stand der Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (32), der das Model durch den Abend begleitete. Der Sänger kam aus dem Staunen anscheinend gar nicht mehr heraus: «Sie hat eine total jugendliche Coolness, mit der sie an die Sache rangeht. Wir freuen uns einfach nur», so der Zwillingsbruder von Heidis Ehemann.

Nach der Show ließen Leni und Bill den Abend an einer Aftershowparty ausklingen. Vermutlich waren die beiden aber dennoch früh im Bett, denn das Model lief bereits am Vortag über den Laufsteg.

(L'essentiel/Lara Hofer)