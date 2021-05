Sylvie Meis kämpft in Interview mit den Tränen

Normalerweise zeigt sich TV-Star und Unternehmerin Sylvie Meis immer gut gelaunt in der Öffentlichkeit. Umso überraschender ist es, dass sie bei einem Interview mit RTL nun in Tränen ausbrach. Es ging bei dem Gespräch um ihren Sohn.

Sie ist traurig, weil Damian (14) nicht mehr bei ihr wohnt. Er lebt seit Oktober bei seinem Vater Rafael van der Vaart in Dänemark. «Ich war geschockt und habe erst einmal nein gesagt» erzählt sie, bis sie kurz darauf in Tränen ausbricht. «Es tut unglaublich weh. Wir facetimen zwar jeden Tag, aber es ersetzt natürlich nicht diese Körpernähe», erklärt die Moderatorin. Sylvie weiß aber, dass es Damian gut geht: «Er lebt seine Träume, er bringt die Leistung und ich bin so dankbar, dass es die richtige Entscheidung war.»

Die 43-Jährige kann es kaum erwarten ihn wiederzusehen: «Am 28. Mai hat er Geburtstag, da will ich ihn unbedingt sehen. Wir versuchen das hinzukriegen. Ich hoffe und bete, dass ich ihn sehen kann.»

(L'essentiel/red)