Fans feiern Kim für Insta-​​Panne

Reality-TV-Königin, Influencerin, Musikergattin, Vollblut-Mutter: Kim Kardashian (40) überlässt für gewöhnlich nichts dem Zufall. Schließlich müssen ihre 192 Millionen Follower auf Instagram mit makellosen Fotos bei Laune gehalten werden. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass gerade Medienprofi Kim ihre Fangemeinde mit einem ungeschönten Einblick in ihr Familienleben überrascht.

Der Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem die Kardashian-Tochter zusammen mit ihrer Tochter North (7) und ihrer Nichte Penelope (8) zu sehen ist, artet nämlich in pures Chaos aus. Der Fotograf drückt nämlich ausgerechnet in dem Moment auf den Auslöser, als die kleine Penelope ihrer Cousine North die Hand ins Gesicht haut. Kim versucht zwar noch die Kampfzwerge zu bändigen, dürfte aber an ihrer Friedensmission gescheitert sein.

«Das Jahr 2020 in einem Foto», titelt sie die Foto-Panne und erntet auf der Social-Media-Plattform ihres Vertrauens Begeisterung für so viel Selbstironie auf einen Haufen. «Genau, dieses Foto fasst dieses Jahr in der Tat gut zusammen», pflichtet eine Userin der Promi-Lady bei. Schön zu wissen, dass es auch im sonst so kontrollierten Haus von Kim Kardashian öfters mal unerwartet turbulent zugeht.

(L'essentiel/red)