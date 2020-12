Cardi B erntet Shitstorm für Taschen-​​Kauf

Rapperin Cardi B ist für zwei Dinge bekannt: ihre Ehrlichkeit und ihre provokanten Äußerungen. So wollte sie vor Kurzem von ihren Fans auf Twitter wissen, ob sie sich eine 88.000 Dollar teure Designer-Tasche kaufen sollte. Daraufhin erntete die Sängerin einen Shitstorm.

«Soll ich 88K für diese verdammte Tasche ausgeben? OMG, es ist so verlockend», twitterte sie am 6. Dezember.

Should I spend 88K for this damn purse ? Omggg it’s tempting — iamcardib (@iamcardib) December 6, 2020

Daraufhin warfen ihre Fans ihr vor, sie würde unsensibel sein, indem sie in einer Krisensituation über materielle und kostspielige Güter nachdenke, obwohl auf der ganzen Welt gerade viele Existenzen bedroht sind und die wirtschaftlichen Folgen für viele Menschen noch unabsehbar.

Die meisten User forderten die Musikerin daher auf, ihr Geld stattdessen zu spenden: «Spende die 88.000 Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation für Menschen, die gerade jetzt Hilfe brauchen. Du weißt schon, die Leute, die deine Musik kaufen, um vielleicht durch diese beschissene Zeit zu kommen», twitterte ein User.

Donate 88k to a charity for people that need help right now....u know the people that buy your music to perhaps get thru these shitty time's...idk jus sayin.... — Todd (@Todd36645766) December 6, 2020

Eine Userin machte sie auf die aktuelle Situation aufmerksam: «Die Leute können ihre Familien nicht ernähren, Studenten ertrinken in Schulden und die Menschen sind krank und sterben an COVID. Die meisten von uns können sich nicht den Luxus von 88.000-Dollar-Versuchungen leisten. Wenn man also hört, dass man versucht, 88.000 Dollar für eine Handtasche auszugeben, fühlt sich das verdammt falsch an.»

Sis, there's an eviction crisis, folks can't feed their families, students are drowning in debt, and people are sick with and dying of COVID. Most of us don't have the luxury of $88 temptations so hearing you're trying to drop $88k on a purse feels hella wrong. pic.twitter.com/0mR7QGhtW8 — Alicia Crosby (@aliciatcrosby) December 6, 2020

Auch Cardi B selbst meldete sich zu Wort und versuchte sich zu rechtfertigen: «Ich habe dieses Jahr bereits zwei Millionen Dollar gespendet und ich mache etwas ganz Besonderes in einem anderen Land, das im nächsten Jahr fertig sein wird. Was habt ihr gespendet?»

I already donated 2 million dollars this year and I’m doing something very special in a another country that will be done with next year.What have you donated ? https://t.co/FRYERsIKu5 — iamcardib (@iamcardib) December 6, 2020

Etwas später twitterte sie, dass sie nun, angeregt durch den Shitstorm, die Tasche auf jeden Fall kaufen werde. Zwei Stunden später folgte ein weiterer Tweet, den Cardi mit sämtlichen Lach-Emojis abschließt: «Also, soll ich euch jetzt die Tasche zeigen?»

Sooooooo......do ya want me to show ya the purse ? — iamcardib (@iamcardib) December 7, 2020

Inzwischen hat Cardi B das Exemplar gepostet. Gleich mehrere Kommentatoren bemerkten die Ähnlichkeit mit Ugg-Boots.

This this !! This is the purse people crying about https://t.co/v2U3YIcUAK pic.twitter.com/TUjsShJhCP — iamcardib (@iamcardib) December 7, 2020

(L'essentiel/ga)