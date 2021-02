Ochsenknecht knöpft sich Hater ihres Sohnes vor

Autorin Natascha Ochsenknecht (56) kann den doppelten Kindersegen noch immer nicht fassen, der der Promi-Familie demnächst ins Haus steht. Nach ihrer Tochter Cheyenne (20), die kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht, hat nun auch ihr Sohn Jimi Blue (29) verkündet, Papa zu werden. «Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr», schreibt Natascha begeistert unter Jimi Blues Instagram-Beitrag, auf dem nicht nur ein positiver Schwangerschaftstest seiner Freundin Yeliz (27), sondern auch zwei Babyrasseln zu sehen sind.

Doch auch bereits wie bei Tochter Cheyenne trüben gehässige online-Kommentare das neue Babyglück. Auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen machen nämlich böswillige und beleidigende Aussagen über die Schwangerschaft die Runde. Auf Instagram holt nun auch Natascha Ochsenknecht zum verbalen Gegenschlag aus und macht in einem Clip «Kackbratzen, die meinen, wieder alles besser wissen zu müssen» eine scharfe Ansage.

«Ihr könnt uns alle mal hochkant am A**** lecken», poltert sie mit Löwenmähne in die Kamera und feuert, dass es ihre Familie nicht nötig habe, mit einem Baby an Schlagzeilen zu kommen oder Geld zu machen. «Wir brauchen auch kein Baby, um gut dazustehen und es irgendwelchen Leuten nachzumachen», hält sie fest und stellt klar, dass fiese Spekulationen nirgends einen Platz haben. Schon gar nicht, wenn es um ihren Clan geht. «Wir lieben Kinder über alles und deshalb sind wir glücklich über jedes Kind, das in unserer Familie zur Welt kommt», verteidigt die toughe Entertainerin das Glück ihrer Schützlinge.

(L'essentiel/red)