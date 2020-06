«Borat»-​​Star prankt rechtskonservative Amerikaner

Sacha Baron Cohen aka Ali G aka Borat Sagdiyev aka Gastgeber der politischen Satireshow «Who Is America?» hat am Samstag seinen neusten Coup gelandet. Getarnt als Aktivist, der die rechtskonservativen Washington Three Percenters sponsern will, schlich er sich auf eine ihrer Kundgebungen in Washington.

Dort verschaffte sich der 48-Jährige Zugang zur Bühne und begann zu singen. Sein mitgebrachtes Securityteam verhinderte, dass ihn die Organisatoren rauswerfen oder sein Mikrofon ausschalten konnten.

«Infiziert ihn mit dem Wuhan-Virus»

Das Publikum fand indes schnell Gefallen am unangekündigten Act, schließlich performte er Country und schmetterte rechtes Gedankengut samt Rassismus in die Menge und bezeichnete Corona als Fake News. Hier ein Ausschnitt aus den Lyrics, transkribiert von Variety.com (und zu hören oben im Video):

«Obama, what we gonna do? / Inject him with the Wuhan flu / Hillary Clinton, what we gonna do? / Lock her up like we used to do / Fauci don’t know his head from his ass / He must be smoking grass / I ain’t lying, it ain’t no jokes / Corona is a liberal hoax / Dr. Fauci, what we gonna do? / Inject him with the Wuhan flu / WHO, what we gonna do? / Chop ’em up like the Saudis do»

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens johlten ihm begeistert zu und sangen bei «Inject him with the Wuhan flu» («Infiziert ihn mit dem Wuhan-Virus») lauthals mit.

Ist die Aktion bald im TV zu sehen?

Nach seiner Performance zog der englische Komiker, Satiriker und Schauspieler ab – und kehrte daraufhin laut Social-Media-Posts in einer weiteren Verkleidung zurück, um die Organisatoren der Kundgebung zum Vorfall zu interviewen.

Für die Interviews hatte er eine Videokamera dabei, es darf also davon ausgegangen werden, dass Cohen das Material bearbeiten und irgendwann veröffentlichen wird – allerdings ist aktuell nicht bekannt, in welchem Rahmen er das tun könnte. Vielleicht kommt ja bald eine zweite Staffel von «Who Is America?», wo der Brite ähnliche Pranks präsentiert.

(L'essentiel/Schimun Krausz)