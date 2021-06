J.Lo und Ben Affleck zeigen sich Arm in Arm

Was seit Wochen gemunkelt wird, scheint jetzt amtlich: Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) sind wieder zusammen. Denn «Bennifer», wie die zwei als Hollywood-Traumpaar der frühen 2000er genannt wurden, wurden nicht nur zusammen gesichtet – sondern nun auch eng umschlungen fotografiert.

Die Beweis-Bilder zeigen, wie die zwei am Montag Arm in Arm in ein Restaurant in West Hollywood schlenderten. J.Lo schmiegte dabei ihren Kopf an Bens Schulter. Händchen haltend sollen die Sängerin und der Schauspieler das Lokal anschließend wieder verlassen haben.

Hartnäckige Liebesgerüchte

Seit Ende April wird gemunkelt, dass sich die beiden wieder annähern sollen. Bereits rund zwei Wochen nach Lopez’ Trennung von ihrem Ex-Verlobten Alex Rodriguez (45) wurde Affleck fotografiert, wie er aus ihrem Auto stieg. Laut Insidern soll dies nicht das erste Treffen der beiden gewesen sein.

Kurz später verbrachten sie dann ein verlängertes Wochenende in Montana. Auf den von der «Dailymail» veröffentlichten Bildern waren sie während einer Autofahrt in Big Sky zu sehen, wo Affleck ein Anwesen besitzt. Er saß am Steuer, sie auf dem Beifahrersitz. «Jennifer und Ben verbrachten mehrere Tage außerhalb der Stadt. Sie haben eine starke Verbindung. Es war alles schnell und intensiv, aber Jennifer ist glücklich», hieß es damals von einem Insider.

Ende Mai folgten Fotos von einem gemeinsamen Gym-Besuch. Und jetzt also die ersten Turtel-Bilder der beiden. Ein offizielles Statement von «Bennifer» fehlt aber nach wie vor.

Verliebt, verlobt, getrennt – und wieder zusammen

Die Romanze von «Bennifer» startete 2001: Damals verliebten sich Affleck und Lopez am Set des Films «Gigli». Ein Jahr später folgte die Verlobung. Den Gang zum Altar schaffte das Paar aber nie: 2004 folgte die Trennung.

Noch im selben Jahr heiratete J.Lo den Sänger Marc Anthony (52) und bekam mit ihm 2008 die Zwillinge Max und Emme. Affleck heiratete Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner (49) und bekam mit ihr drei gemeinsame Kinder.

(L'essentiel/Katja Fischer)