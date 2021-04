Harry und Meghans Offenheit überraschte Oprah

In ihrem Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) legten Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) so einige brisante Themen offen. Insbesondere Meghans Suizidgedanken und Rassismusvorwürfe gegenüber dem britischen Königshaus, die überraschend offen thematisiert wurden, sorgten für Interesse und Verwunderung.

Nun – rund eineinhalb Monate nach der Ausstrahlung der Sondersendung – spricht erstmals Oprah selbst über ihr geschichtsträchtiges Interview. Und sie gibt zu: Selbst sie hatte nicht mit dieser Offenherzigkeit gerechnet. «Ich war überrascht. Ich dachte mir währenddessen nur: ‹Wirklich? So weit wollt ihr gehen? Ja, ihr geht offenbar so weit.›», so die US-Moderatorin in einem Interview mit dem Teleshoppingkanal Talkshoplive.

«Viel Zeit und Energie investiert»

Sie habe sich lange auf das Interview mit Harry und Meghan vorbereitet, so Oprah weiter. «Ich habe ihnen Nachrichten geschickt, um zu erfahren, was ihre Absicht mit dem Ganzen ist.» Es sei ihr nämlich wichtig gewesen, dass alle mit dem gleichen Ziel an das Gespräch herangehen. «Und unsere gemeinsame Absicht war es, die Wahrheit hervorzubringen. Die beiden wollten ihre Geschichte auf eine ehrliche Art erzählen.»

Meghan und Harrys Ehrlichkeit ist es, die laut der Moderatorin dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass das TV-Special so hohe Wellen schlug. «Das hat das Interview so kraftvoll gemacht.» Mit einer derartig großen öffentlichen Resonanz habe sie im Vorfeld aber nicht gerechnet.

Dankbar ist Oprah im Nachhinein insbesondere ihrem Produktionsteam, das ebenso bedingungslos hinter der Sendung gestanden sei wie sie und das Paar. «Niemand hat vor der Ausstrahlung irgendetwas verraten, das geheim bleiben sollte», sagt sie im Gespräch mit Talkshoplive. Es scheint, als ob Oprah mehr als zufrieden mit dem Ergebnis des Projekts ist: «Ich habe viel Zeit und Energie investiert.»

