Für Wendlers Laura geht «ein Traum in Erfüllung»

Wie Bild berichtet, wird Laura Müller, die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (47), Kandidatin in der nächsten Staffel von «Let's Dance» sein. Offiziell bestätigt hat die 19-Jährige die Teilnahme noch nicht. Auf Instagram deutete sie aber erst vergangene Woche große Vorhaben an: «Es stehen viele Projekte an, zu denen ich euch derzeit aber noch nichts sagen darf.»

Am Sonntag berichtete RTL Exclusiv außerdem, dass die Influencerin sich für den Playboy nackt ablichten ließ – die Bilder würden diesen Donnerstag veröffentlicht werden. Die Schulabbrecherin sei sogar auf dem Cover zu sehen. Darüber sei sie «unfassbar stolz und glücklich», wie sie gegenüber Bild sagte: «Ein großer Traum geht damit für mich in Erfüllung.»

Auffällig: Die Bilder werden genau einen Tag vor Sendestart der neuen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich raus!» veröffentlicht, in der Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg (51) mitmacht. Mit ihr war der Schlagersänger knapp 30 Jahre verheiratet.

(L'essentiel)