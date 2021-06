Otto Waalkes findet keine Frau – «Ist ein Problem»

Zehn Jahre ist Otto Waalkes offiziell Single. Eine neue Partnerin zu finden sei nicht einfach, erklärte der Comedystar gegenüber «Bild»: «Aber in meinem Job gibt es ein Problem: Du bist ständig unterwegs, nie zu Hause. Wenn sich eine Partnerin gerade an dich gewöhnt hat – bist du schon wieder weg.»

Seine zweite Frau Eva hatte er zufällig bei der Premiere des Films «Troublemaker» mit Bud Spencer und Terence Hill kennengelernt. Lange Zeit seien sie glücklich gewesen, doch dann machte einer «Trouble». «Partnersuche ist heutzutage ein Problem», so Otto. Tinder sei nichts für ihn. «Da mache ich lieber weiter einsame Waldspaziergänge. Das war in der Corona-Zeit Balsam für die Seele.»

Otto hatte Angst krank zu werden

Den Lockdown verbrachte Otto größtenteils alleine in seinem zu Hause. Und er hatte große Angst, krank zu werden. «Ich bin ja so ein kleiner Hypochonder, beim kleinsten Hüsteln dachte ich, jetzt hat es dich erwischt, das ist extra für mich aus Ischgl angeflogen», verriet er.

Am 1. Juli startet ein neuer Film mit Otto Waalkes: «Catweazle». Die Komödie erzählt von einem Hexenmeister, der zunächst im Jahr 1066 lebt und plötzlich mitten in Deutschland in der Gegenwart landet. Dort trifft er auf den 11-jährigen Förster-Sohn Benny.

(L'essentiel/red)