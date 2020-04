Youtube-​​Star JayJay Jackpot stirbt mit 32

JayJay Jackpot ist laut ihrem Manager in der Nacht auf Dienstag in einem Krankenhaus in Hannover gestorben. Die 32-jährige Youtuberin, die bürgerlich Janina-Dominique Buse heißt, litt an einem Herzfehler und war laut Bild in den vergangenen Jahren immer wieder in medizinischer Behandlung.

«Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten», so ihr Manager zum Portal. JayJay lebte in Neustadt zusammen mit ihren Eltern, die bis zum Schluss bei ihr waren.

Vor fünf Jahren ist sie durch lustigen Content auf Youtube und Facebook bekannt geworden. In ihren Videos erklärte sie alltägliche Dinge und stellte sich dabei dumm. Mit dem Format hat sie auf Youtube 266.ooo und auf Instagram (wo sie sich die «Die Erklärblondine mit dem POW» nannte) 111.000 Abonnenten um sich geschart.

Ihre Videos machten sie zur Kultblondine

In ihrem bekanntesten Video erklärt sie, wie man ein Baby macht. Das passiert nämlich, «wenn den Mann auf den (sic) Frau liegt und das ist ein bisschen peinerlich zu sagen». Ihre Fans liebten sie für ihre witzige, absichtlich dümmliche Art, mit der sie über Weltprobleme und vor allem Hygieneprodukte für Frauen sprach.

Ihr letztes Video ist gerade mal einen Monat alt, wurde laut dem Manager allerdings schon 2016 gedreht. «Es stammt aus der Zeit, als wir quer durch die Republik zu Auftritten fuhren», erklärt Vista. In den letzten zwei, drei Jahren sei es ruhiger um JayJay geworden, da sie gesundheitlich angeschlagen gewesen sei.

2020 wollte die Youtuberin laut Bild wieder durchstarten, diesmal im TV. Dafür soll es bereits Gespräche gegeben haben.

