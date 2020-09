Sylvie verbringt verschmuste Flitterwochen

Umgeben von einer märchenhaften Kulisse in der Villa Cora in Florenz, haben sich Sylvie Meis (42) und Niclas Castello (42) vergangenen Samstag das Jawort gegeben. Auch ihre Flitterwochen verbringen die TV-Moderatorin und der Künstler nun in Italien. Paparazzi-Bilder zeigen die zwei turtelnd auf der italienischen Insel Capri. Die Frischvermählten können im malerischen Ort kaum die Finger voneinander lassen.

Gegenüber «Bild» verrät Sylvie, wie es ihr und ihrem Gatten nun eine Woche nach der Hochzeit geht: «Wir genießen diese romantische Insel und die Ruhe nach dem schönen und aufregenden Wochenende.»

Auch erzählt sie, wie ihr Honeymoon-Programm so aussieht: «Wir bummeln, liegen faul in der Sonne – und müssen leider ab und an auch noch etwas arbeiten. Abends gönnen wir uns immer ein schönes Glas Champagner und gutes italienisches Essen.»

Sie zeigt zwei weitere Hochzeitslooks

Mit ihrer Flitterwochenwahl scheint Sylvie sehr glücklich zu sein: «Hier hat man alles, was das Herz begehrt: Sonne, Meer und viel Zeit für uns.» Die Zweisamkeit weiß sie zu schätzen: «Nach den Flitterwochen geht unser Alltag als Ehepaar los – dann wird es also ernst!»

Auch verrät Sylvie, die bereits einen 14-jährigen Sohn aus erster Ehe mit Fußballer Rafael van der Vaart (37) hat, ob noch weiterer Nachwuchs dazukommen wird: «Es sind keine weiteren Kinder geplant!»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)