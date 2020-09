David Beckham ist jetzt passionierter Imker

David Beckham hat ein neues Hobby für sich entdeckt: das Imkern. Seit mehreren Monaten postet der frühere Fußballstar regelmäßig Fotos und Videos auf seinem Instagram-Profil, die zeigen, wie begeistert er von der Imkerei ist. Auch seine Kinder hat David mittlerweile angesteckt – der gesamte Beckham-Clan stapft nun offenbar regelmäßig im Imkeranzug über den Landsitz der Familie in den malerischen Cotswolds.

«Das Ganze startete zu Beginn des Lockdown als Experiment», so ein Insider gegenüber der britischen Zeitung The Sun. Nun sei David aber definitiv «ein bisschen besessen» von der Imkerei. Das Hobby sei ein willkommener Kontrast zu seinem sonst so hektischen Leben in London und Miami. Insbesondere, weil David die Aktivität mit seinen Kindern teilen könne.

Beckham-Honig bald zum Verkauf?

Doch beim privaten Hobby soll es nicht bleiben: Laut The Sun plant der 45-Jährige, eine eigene Honigmarke zu kreieren. «David ist sehr klug. Und er sieht, dass eine Bio-Honig-Brand perfekt in sein Portfolio passen würde», so der Insider. Sein Team habe sich bereits mit potenziellen Verkaufspartnern und Herstellern getroffen.

Dass er ein Händchen für Marken und Produkte hat, bewies David jüngst mit seiner Brand Bold Instinct: In kürzester Zeit wurde das Aftershave der Marke zum meistverkauften Produkt seiner Art in ganz Großbritannien. Wenn es um seinen biologischen Honig geht, betone David jedoch: «Es geht nicht ums Geld, das ist ein Herzensprojekt.»



