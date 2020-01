Queen wollte Harry und Meghan keine Titel geben

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) bauen gerade ihr neues Leben als Nicht-mehr-Royals auf. Zusammen mit Sohn Archie wohnen sie zurzeit in Kanada in der Gegend von Vancouver und verfolgen ihre Charity-Projekte, die sie via Instagram und über ihre 11,1 Millionen Follower konstant promoten.

Dass sich Harry und Meghan von ihren Aufgaben und repräsentativen Pflichten als Royals zurückziehen wollen, kam Anfang Januar überraschend. Wie die «Sun» nun berichtet, hatte Queen Elizabeth (93) den beiden allerdings schon vor der Hochzeit angeboten, «ein Leben ohne Titel» führen zu können.

Ein «smoother Übergang»

Mit der Strategie hätte Meghans Einstieg ins royale Leben «smooth» gestaltet werden sollen – sie hätte «die Freiheit gehabt, ihre Karriere als Schauspielerin weiterzuverfolgen», so die «Sun». Jedoch habe Meghan sich gewillt gezeigt, ein «berufstätiges Mitglied der königlichen Familie zu werden».

Vor rund zehn Tagen wurde bekannt, dass Harry und Meghan per sofort nicht mehr als Königliche Hoheiten bezeichnet werden. Ihre Titel als Herzog und Herzogin von Sussex behalten sie aber – es ist der höchste Adelsrang, den die Queen vergeben kann.

(L'essentiel/fim)