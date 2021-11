Fällt die Queen für weitere Monate aus?

«Mit großem Bedauern» musste die Queen am Sonntag nur zwei Stunden vor Beginn ihre Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten zum Remembrance Sunday absagen. Die Monarchin habe sich den Rücken verstaucht, wie der Buckingham-Palast mitteilte. Ein Entschluss, denn die 95-Jährige mit Sicherheit nicht leichtfertig getroffen hat, da dieser jährliche Termin einer der wichtigsten in ihrem royalen Kalender ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat sie ihn so gut wie nie verpasst.

Doch wie lange muss sich die Königin nun hinter den Palastmauern schonen? Laut einem Facharzt für orthopädische Wirbelsäulenchirurgie könnten es anstrengende und unangenehme Wochen für Queen Elizabeth werden. «Rückenverstauchungen brauchen normalerweise zwei bis sechs Wochen, um besser zu werden. Im Fall der Queen sehen die Prognosen allerdings etwas anders aus. Mit ihren 95 Jahren könnte es bei ihr doppelt so lange dauern», so Dr. Yousaf Shah, der unter anderem für den «Gloucestershire HoKrankenhauss NHS Foundation Trust» tätig ist, gegenüber «The Sun».

Königin sollte sich schonen

Dem Mediziner zufolge könnte es sein, dass die Monarchin noch weitere drei Monate mit erheblichen Schmerzen im Rücken zu kämpfen hat und die kommenden Wochen mehrere Termine auf ihrer königlichen Agenda streichen muss. «Der Schmerz wird irgendwann verschwinden, aber ob es ein langfristiges Problem ist oder nicht, bleibt abzuwarten», sagt Dr. Shah weiter.

«Das Ziel sollte es sein, den Teufelskreis aus Schmerzen, Muskelkrämpfen und weiteren Schmerzen zu durchbrechen. Ihre Behandlung kann entzündungshemmende Cremes und Schmerzmittel umfassen. Es ist wichtig, eine richtige Strategie für ihre Genesung zu haben.» Bedeutet: Die Queen muss sich nun schonen und benötigt Ruhe.

Zoom-Calls mit der Queen

Etwas positiver sieht es Royal-Expertin Roya Nikkhah. Im Interview in der ITV-Sendung «Lorraine» vermutet sie, dass man die Monarchin sogar früher als gedacht sehen wird. «Ich denke, wir sollten jetzt nicht zu besorgt sein. Der Palast hat mitgeteilt, dass die Monarchin demnächst wieder Termine wahrnehmen wird», verrät die Britin.

Und weiter: «Ich glaube, man wird sie diese Woche noch während des einen oder anderen Zoom-Calls sehen. Einfach um der Nation zu zeigen, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht.» Ebenso die jährliche Weihnachtsansprache werde sich die Königin nicht entgehen lassen.





(L'essentiel/Katrin Ofner)