Orlando Bloom hat wieder einen vierbeinigen Freund

Oh, ein neuer Hund an Orlando Blooms Seite! Beim Einkaufsbummel wurde der 43-Jährige die Tage erstmals mit einem kleinen weißen Pudel gesichtet. Es ist das erste Mal seit dem Verschwinden seines Pudels Mighty, dass man ihn mit einem Hund sieht.

Orlando Bloom und sein haariger Freund gingen in Montecito, Kalifornien, in eine Tierhandlung, und es sah ganz so aus, als hätte Bloom eine Tasche voller Sachen für den Welpen gekauft. Seit heute ist nun auch der Name des kleinen Fellknäuels bekannt. Auf Instagram stellt Bloom ihn als «Buddy» vor.

Familienzuwachs

Im Juli verschwand Mighty, der Hund des «Lord of the Rings»-Stars, spurlos im kalifornischen Santa Barbara. Nach einer siebentägigen Suche gab Bloom auf und schweren Herzens bekannt, dass Mighty (wohl) gestorben sei. Somit tritt der weiße Welpe ungefähr vier Monate nach dem traurigen Abschied in das Leben von Familie Perry-Bloom.

Vor gut zwei Monaten kam Blooms und Perrys erste gemeinsame Tochter, Daisy Dove Bloom, zur Welt.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)