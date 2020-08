Rassismus bereitet Michelle Obama schlaflose Nächte

«Ich wache manchmal mitten in der Nacht auf, weil ich mir Sorgen über etwas mache oder eine Schwere da ist.», sagte die frühere First Lady in einem Podcast. Sie erlebe wie jeder andere Mensch auch «emotionale Höhen und Tiefen» und fühle sich manchmal nicht wie sie selbst. Die jetzigen Zeiten seien wenig erbaulich. «Nicht nur wegen der Quarantäne, sondern wegen des Rassismus, und einfach nur diese Regierung zu sehen, ihre Scheinheiligkeit, Tag für Tag, das ist deprimierend.», so die Ehefrau des ersten schwarzen Präsidenten der USA.

Es sei zudem erschöpfend, immer wieder mitzubekommen, wie ein Schwarzer «entmenschlicht, verletzt, getötet oder fälschlicherweise beschuldigt wird», sagte Michelle Obama weiter. «Das hat zu einer Schwere geführt, die ich in meinem Leben seit Langem nicht mehr gespürt habe.»

Die frühere First Lady, die zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern zwischen 2009 und 2017 im Weißen Haus lebte, erinnerte aber daran, dass die USA schon schwere Zeiten überstanden hätten. «Wir befinden uns in einem beispiellosen Moment in der Geschichte», sagte Obama. «Wir durchleben eine Phase, wie sie noch niemand zu unseren Lebzeiten durchlebt hat.»

(L'essentiel/tha)