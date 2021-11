Helene Fischer zeigt Babybauch in TV-​​Show

«Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht.» – Mit diesen Worten bestätigte Helene Fischer Anfang Oktober höchstpersönlich auf Instagram die kursierenden Schwangerschaftsgerüchte. Kurz darauf veröffentlichte die «Bild» einen verschwommenen Handy-Schnappschuss, den jemand aus Helenes Crew während der Aufzeichnung zur ARD-Show «Klein gegen Groß – das unglaubliche Duell» mit Moderator Kai Pflaume (54) geknipst hatte. Die Schwangerschaft ließ sich aufgrund der schlechten Qualität der Fotos nur erahnen.

Nun wurden die offiziellen Fotos zur Sendung noch vor der Ausstrahlung am 20. November veröffentlicht – und die gewähren endlich einen deutlichen Blick auf Helenes wachsendes Glück. Auf den Bilder ist die Sängerin in einem paillettenbesetzten schwarzen Ensemble zu sehen, ihr Babybauch zeichnet sich deutlich ab. Die 37-Jährige wirkt entspannt und glücklich.

Person in ihrem Umfeld plauderte die Baby-News aus

Die Schwangerschaft wollten die «Achterbahn»-Interpretin und ihr Freund und Bald-Papa Thomas Seitel eigentlich noch ein wenig länger für sich im Privaten genießen. Doch eine Personen aus ihrem Umfeld hat die Information an die «Bild» weitergegeben.

«Es gibt wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht», schrieb die Musikerin am 2. Oktober auf Instagram zur Bestätigung ihrer Schwangerschaft. In welchem Monat sie sich befindet, behält sie jedoch nach wie vor für sich. Der «Bild» zufolge sei sie bereits im achten Monat.

(L'essentiel/Katrin Ofner)