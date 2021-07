Supermodel Toni Garrn ist erstmals Mama geworden

Das deutsche Supermodel Toni Garrn und ihr Ehemann Alex Pettyfer gaben sich erst im Oktober 2020 das Ja-Wort. Jetzt kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt.

Das Model verkündete die Geburt ihres kleinen Mädchens via Instagram. Es trägt den Namen Luca Malaika. Zu einem Babyfoto schrieb Garrn: «Die magischste Erfahrung meines Lebens hat Luca Malaika letzte Woche in unsere Welt gebracht. Sie hat sofort unsere Herzen für immer gestohlen.»

«Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt»

Das deutsche Model hatte ihre Schwangerschaft im März verkündet. Damals setzte sie ihren Babybauch für ein Shooting des Fashion-Magazins «Vogue» in Szene. «Ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf ging, war: Endlich. Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt», so Garrn über ihre Schwangerschaft.

(L'essentiel/red)