«Ron Weasley» ist Papa geworden

«Harry Potter»-Star Rupert Grint (31) und seine langjährige Partnerin Georgia Groome (28) sind Eltern geworden. Sie freuten sich, die Geburt ihres kleinen Mädchens bekanntzugeben, teilte ein Sprecher am Donnerstag der US-Zeitschrift People mit. «Wir bitten um Wahrung ihrer Privatsphäre in dieser ganz besonderen Zeit», hieß es in der Mitteilung. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Das in London lebende Paar hatte erst im April die Schwangerschaft offiziell bestätigt. Ihr Privatleben halten sie gewöhnlich unter Verschluss. Grint war durch die Rolle von Ron Weasley, dem besten Freund des Zauberlehrlings Harry Potter, bekannt geworden. Groome spielte schon als Teenager in Fernsehproduktionen und Spielfilmen («Frontalknutschen») mit.

(L'essentiel/dpa)