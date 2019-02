George Clooney posiert mit seinem jüngeren Ich

Vorher-nachher- beziehungsweise Damals-heute-Fotos von bekannten Menschen schaut sich so ziemlich jeder gern an. Der niederländische Photoshopper Ard Gelinck geht einen Schritt weiter und stellt das damalige und heutige Ich von Pop- und Filmstars nebeneinander – so, als hätten die zwei für ein gemeinsames Foto posiert.

Seine Kreationen zeigt er auf seinem Insta-Channel, der deswegen gerade rege durch die Blogs und DMs gereicht wird. Damit du dir dort nicht den Finger wundscrollen musst, haben wir dir die besten (und einige nicht so gute, trotzdem erstaunliche) Damals-heute-Paarungen oben in die Bildstrecke gepackt.

Denn Ard postet auf Instagram nicht nur Werke zu diesem Thema, sondern so ziemlich alles, was er in Photoshop bastelt. Darunter auch Fotomontagen, in denen er sich durchaus gelungene (weil schön bescheuerte) Wortwitze mit den Namen der Prominenten erlaubt:

