3 Friedhöfe reißen sich um Leiche von Mario Adorf

Momentan präsentiert der 89-jährige Adorf in deutschen Kinos gerade seine autobiografische Doku «Es hätte schlimmer kommen können». Im Gespräch mit der Bild bestätigt er, dass er gesundheitlich noch gut in Form sei. Trotzdem wurde ihm schon nahegelegt, sich für eine letzte Ruhestätte zu entscheiden.

Drei Friedhöfe seien es, die schon um seine Gunst im Tod gebeten hätten. «Es gibt schon Ideen von Menschen, die mir das auch schon angetragen haben», so Adorf. «Ich bin Ehrenbürger meiner Heimatstadt Mayen in der Eifel und könnte dort wohl ein Ehrengrab bekommen. Einen sehr romantischen Friedhof gibt es auch in St.-Tropez direkt am Meer, obwohl er sehr steinig ist und es keine Bäume gibt. München hat auch schon angeklopft, ob ich den Wunsch hätte, auf einem Friedhof mit vielen Künstlern zu liegen, von denen ich tatsächlich viele gekannt habe».

Entschieden hat er sich allerdings noch nicht für eines der drei Angebote. Und das will er selber auch gar nicht. «Ich habe meine Frau und eigentlich würde ich zu ihr sagen: Mach, was du willst mit mir.»

(L'essentiel)