Kanye West lässt es mit seiner Neuen richtig krachen

Die Tage von Kim Kardashian (41) und Rapper Kanye West (44) als Hollywoods Power-Paar sind gezählt – Liebescomeback offenbar definitiv ausgeschlossen. Denn nicht nur Kim hat mit Pete Davidson (28) eine neue Flamme an ihrer Seite, auch Ex-Mann Kanye scheint sein Herz inzwischen an Schauspielerin Julia Fox (31) verschenkt zu haben.

Wie Fox selbst im US-«Interview Magazine» schreibt, trafen sich die beiden zunächst in Miami an einer Silvesterparty, wo es eine «sofortige Verbindung» zwischen ihnen gegeben habe. Diese Energie wollten die beiden aufrechterhalten und haben sich auch gleich für ein zweites Date in New York verabredet. Gemeinsam besuchten sie das Theaterstück «Slave Play». «Der Flug von Ye landete um sechs und das Stück war um sieben – und er war pünktlich da. Ich war beeindruckt», heißt es in dem Artikel weiter.

Heiße Stunden im Hotel

Im Anschluss ging das Paar weiter in eines ihrer Lieblingsrestaurants. Dazu veröffentlichte das Magazin eine Fotostrecke von Fox und West, die sie bei dem Date zeigt. Auf einem der Bilder sitzt das Paar romantisch aneinander gelehnt in einem Restaurant, auf anderen Fotos küssen sich die Schauspielerin und der Musiker liebevoll. Die Gäste um sie herum sollen sie beim Shooting angefeuert haben, berichtet Fox.

Den Abend haben die beiden in einer Hotelsuite ausklingen lassen. Diese sei voller Kleidung gewesen, schwärmt Fox. «Es fühlte sich an wie ein echter Cinderella-Moment.» Weitere Fotos zeigen die Schauspielerin bei der Anprobe verschiedener Outfits. Offenbar spielten sich in dem Hotel auch heiße Szenen ab: Während Kanye auf dem Boden liegt, stürzt sich Fox auf einem Bild auf ihn. Ein anderes Sujet zeigt, wie er sie an die Wand drückt und küsst.

Zu seiner Turtelei mit Julia Fox hat sich der Rapper bisher selbst nicht öffentlich geäußert.

(L'essentiel/Toni Rajic)